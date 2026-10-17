Schweinebauern unter Druck: „Preis ist ruinös!“

Dass politische Versprechen und die Realität oft weit auseinanderliegen, musste Christian Primus am eigenen Leib erfahren. Als der Schweinebauer aus Heimschuh in den elterlichen Betrieb einstieg, schrieb er der damaligen Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) einen zweiseitigen Brief. Darin schilderte er, wo Hofübernehmern der Schuh drückt. „Ich hab meine Tante noch gebeten, jede Zeile durchzulesen, damit ich mich nicht blamiere“, erinnert sich der 33-Jährige.