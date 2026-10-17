Red Bull verleiht dem Staat Flügel

Aber es geht auch anders. So nämlich wie es Red Bull macht. Dem Firmengründer Didi Mateschitz durfte ich vor vielen Jahren zum Spitzenplatz beim GEWINN-Jungunternehmer-Wettbewerb gratulieren, später noch einmal zum Exportpreis – heute hat sein Sohn mit einem Partner in Thailand ein Unternehmen, das mit 21.924 Mitarbeitern einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro erzielt.