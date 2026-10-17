Sonne auf Zeit: Im Westen ziehen Regenwolken auf

Nach einer teils frischen Nacht darf sich Österreich am Samstag zumindest zeitweise auf sonnige Momente freuen. Doch der Herbst zeigt sich nicht überall von seiner strahlenden Seite: Frühnebelfelder machen sich in einigen Regionen breit, Wolken ziehen über das Land. Und während es im Westen zunächst noch freundliche Phasen gibt, kündigt sich dort schon bald der nächste Wetterumschwung an ...
Wer am Samstag in der Früh unterwegs ist, sollte vor allem in den Becken im Süden und Südosten, im Donauraum sowie in inneralpinen Tälern mit Nebelfeldern rechnen. Auch im Mürztal kann es zunächst trüb sein. Die gute Nachricht: Meist lösen sich die Nebelschwaden rasch auf.
Ganz ungetrübten Sonnenschein sollte man sich allerdings nicht überall erwarten. Vor allem in der Osthälfte Österreichs zieht ein ausgedehntes Wolkenband ostwärts. Dadurch zeigt sich die Sonne nur zwischendurch, während sich andernorts immer wieder Wolken vor ihre Strahlen schieben.
Im Westen wird es zunehmend unbeständig
Anders sieht die Entwicklung im Westen aus: Dort darf man sich bis Mittag noch häufiger über sonnige Abschnitte freuen. Danach werden die Wolken von Nordwesten her dichter und kompakter. In Vorarlberg und den nordwestlichen Bezirken Tirols sind bereits erste Regentropfen und Regenschauer möglich.
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Der Wind bleibt überwiegend schwach bis mäßig und kommt aus Nordost bis Nordwest. Die Temperaturen starten mit Werten zwischen null und zehn Grad recht unterschiedlich in den Tag. Örtlich heißt es in der Früh also noch einmal: Jacke nicht vergessen! Im Tagesverlauf klettert das Thermometer auf angenehmere 13 bis 19 Grad.
Sonntag bringt wieder mehr Sonne
Nach dem wechselhaften Samstag zeichnet sich für Sonntag eine freundlichere Wetterentwicklung ab. Ein Zwischenhoch übernimmt das Kommando. Zwar können sich in Becken und Tälern erneut Nebel- und Hochnebelfelder halten, die sich stellenweise erst gegen Mittag auflösen. Abseits davon und nach dem Verschwinden der Nebelschwaden zeigt sich aber häufig die Sonne, lediglich dünne hohe Wolken ziehen durch.
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