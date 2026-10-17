Sonne auf Zeit: Im Westen ziehen Regenwolken auf

Sonntag bringt wieder mehr Sonne

Nach dem wechselhaften Samstag zeichnet sich für Sonntag eine freundlichere Wetterentwicklung ab. Ein Zwischenhoch übernimmt das Kommando. Zwar können sich in Becken und Tälern erneut Nebel- und Hochnebelfelder halten, die sich stellenweise erst gegen Mittag auflösen. Abseits davon und nach dem Verschwinden der Nebelschwaden zeigt sich aber häufig die Sonne, lediglich dünne hohe Wolken ziehen durch.