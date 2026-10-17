Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Prominenter Gegner

Ferlach erwartet ein Kaliber wie Cristiano Ronaldo

Handball
17.10.2026 05:30
Kiril Lazarov ist in Handball-Europa ein wahrer Rekordmann.
Kiril Lazarov ist in Handball-Europa ein wahrer Rekordmann.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Ferlachs Europacup-Gegner Alkaloid Skopje hat über 1,5 Millionen Euro Budget. Am Samstag steigt das Hinspiel in Nordmazedonien. Spielertrainer Leban lässt Trip nach Nordmazedonien aus. Der gegnerische Coach ist indes ein echter Star in der Handball-Szene.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ganz neue Handball-Dimensionen werden Ferlachs Europacup-Männer am Samstag beim Gastspiel in Skopje erleben. Zweitrundengegner Alkaloid, benannt nach dem größten Pharmakonzern Nordmazedoniens, hat den EHF-„European Cup“ 2025 gewonnen, ist auch heuer ein Titelkandidat. In der Liga ist Alkaloid aktuell Zweiter. Mit einem geschätzten Budget von über 1,5 Millionen Euro hat man ein Vielfaches von Ferlachs Mitteln (rund 450.000 €) zur Verfügung.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
17.10.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.566 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Society International
Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau
86.437 mal gelesen
Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, die „Liebe seines Lebens“, wie er jetzt öffentlich machte.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.122 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1045 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
724 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
606 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Handball
Sport Tv Logo
Prominenter Gegner
Ferlach erwartet ein Kaliber wie Cristiano Ronaldo
Fivers im Europacup
Hexenkessel Besiktas! „Nur dann haben wir Chancen“
Hard empfängt Linz
Rote Teufel bauen auf Unterstützung ihrer Fans
Sport Tv Logo
Handball-Sensation
„Damals hab ich ein bisschen zu träumen begonnen“
Handball – Das Magazin
HLA-Meister strauchelt! Verletzungspech in Vöslau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf