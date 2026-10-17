Ferlach erwartet ein Kaliber wie Cristiano Ronaldo

Ganz neue Handball-Dimensionen werden Ferlachs Europacup-Männer am Samstag beim Gastspiel in Skopje erleben. Zweitrundengegner Alkaloid, benannt nach dem größten Pharmakonzern Nordmazedoniens, hat den EHF-„European Cup“ 2025 gewonnen, ist auch heuer ein Titelkandidat. In der Liga ist Alkaloid aktuell Zweiter. Mit einem geschätzten Budget von über 1,5 Millionen Euro hat man ein Vielfaches von Ferlachs Mitteln (rund 450.000 €) zur Verfügung.