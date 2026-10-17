116.100 € zu viel! „Habe Geld nicht nachgezählt“

Es war ein geistiger Aussetzer, ein fataler Fehler: Eine Bankmitarbeiterin zahlte – wie berichtet – dem georgischen Studenten Giorgi Bolkvadze in einer Salzburger Sparkassen-Filiale satte 129.000 Euro aus – eigentlich wollte der 25-Jährige nur 12.900 Euro von seinem Konto abheben. Er verließ die Bank, unwissend wie viel Geldscheine er tatsächlich mit sich trug. „Es war doch alles verpackt, ich habe auch nicht nachgezählt“, meint Bolkvadze.