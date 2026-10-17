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Skurrile Bank-Panne

116.100 € zu viel! „Habe Geld nicht nachgezählt“

Salzburg
17.10.2026 05:00
Giorgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze erhielten von der Sparkasse unabsichtlich 129.000 Euro ...
Giorgi Bolkvadze und Giorgi Shavadze erhielten von der Sparkasse unabsichtlich 129.000 Euro ausgehändigt.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Satte 116.100 Euro zu viel ausbezahlt! Ein Salzburger Student (25) wollte eigentlich 12.900 Euro von seinem Konto abheben, um damit seine Schulden zu begleichen. Bekommen hat er aber das Zehnfache. Das Ganze fiel erst nach Stunden auf. Die Sparkasse bittet ihre Mitarbeiter nach skurriler Auszahlungspanne jetzt zu Schulungen.

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Es war ein geistiger Aussetzer, ein fataler Fehler: Eine Bankmitarbeiterin zahlte – wie berichtet – dem georgischen Studenten Giorgi Bolkvadze in einer Salzburger Sparkassen-Filiale satte 129.000 Euro aus – eigentlich wollte der 25-Jährige nur 12.900 Euro von seinem Konto abheben. Er verließ die Bank, unwissend wie viel Geldscheine er tatsächlich mit sich trug. „Es war doch alles verpackt, ich habe auch nicht nachgezählt“, meint Bolkvadze.

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