Ist das Land NÖ zu knausrig für genug Notärzte?

SPÖ-Landesrätin hätte Kompetenz

Den Notarzt-Stundenlohn von 150 Euro könne man sich in Burgenland so nicht durchgängig für alle vorstellen. Man denke auch nicht, dass es ums Geld gehe – immerhin gäbe es auch genug Stützpunkte, wie St. Pölten und weitere, wo kein Mangel an Notfallmedizinern vorherrsche, heißt es aus ÖVP-Kreisen. Und: „Wenn der Wunsch da ist, Notärzten mehr Geld zu zahlen, dann kann das SPÖ-Landesrätin Eva Prischl gerne in ihrem Budget umschichten. Die Verantwortung liegt da ganz bei ihr!“