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Schmankerl gewinnen

Holen Sie sich Schmankerl von Inzersdorfer

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16.10.2026 05:00
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Dr. Andreas Nentwich, Geschäftsfuehrer der Maresi Austria GmbH
Dr. Andreas Nentwich, Geschäftsfuehrer der Maresi Austria GmbH(Bild: Johannes Brunnbauer)
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Österreichischer Schmäh, knifflige Rätsel und jede Menge Genuss! Am Nationalfeiertag lädt Inzersdorfer zur „Mission: Schmankerl“ ins Wiener MuseumsQuartier – mit Gratis-Gulaschsuppe und Live-Musik von „Alle Achtung“. Passend dazu gibt es vier Schmankerl-Packages und ein großes Party-Package zu gewinnen!

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„Aufgwärmt schmeckt nur a Gulasch guat“ und „Mit’m Essen spielt ma ned“ – Inzersdorfer macht den Nationalfeiertag heuer zum Feiertag für Austro-Feinschmecker. Am 26. Oktober lädt die österreichische Traditionsmarke unter dem Motto „Österreich zeigt G’schmack“ ins Wiener MuseumsQuartier zur „Mission: Schmankerl“. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher aus ganz Österreich in einem eigens entwickelten Escape-the-Room-Erlebnis mit jeder Menge Schmäh ihr Wissen rund um österreichischen Geschmack und Kulinarik unter Beweis stellen. Vor Ort darf man sich über Rätselspaß für die ganze Familie und warme Gulaschsuppe freuen, die Inzersdorfer zum Nationalfeiertag kostenlos ausschenkt.

Das Überraschungs-Highlight: die beliebte Austropop-Band „Alle Achtung“ trägt mit einem Live-Set zur guten Stimmung bei. Mit diesem Programm verbindet Inzersdorfer am Nationalfeiertag zwei Dinge, die Österreich besonders gut kann: genießen und Schmäh führen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – es gilt first come, first served.

Gewinnen Sie nahrhafte Schmankerl von Inzersdorfer.
Gewinnen Sie nahrhafte Schmankerl von Inzersdorfer.(Bild: pexels.com, Inzersdorfer)

Mitmachen und gewinnen 
Als kleinen Vorgeschmack auf den Nationalfeiertag verlost Inzersdorfer vier Schmankerl-Packages und 1x großes Party-Package der beliebten Klassiker sowie der brandneuen Produktwelt. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben Sie die als Abonnent des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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