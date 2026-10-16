Holen Sie sich Schmankerl von Inzersdorfer

„Aufgwärmt schmeckt nur a Gulasch guat“ und „Mit’m Essen spielt ma ned“ – Inzersdorfer macht den Nationalfeiertag heuer zum Feiertag für Austro-Feinschmecker. Am 26. Oktober lädt die österreichische Traditionsmarke unter dem Motto „Österreich zeigt G’schmack“ ins Wiener MuseumsQuartier zur „Mission: Schmankerl“. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher aus ganz Österreich in einem eigens entwickelten Escape-the-Room-Erlebnis mit jeder Menge Schmäh ihr Wissen rund um österreichischen Geschmack und Kulinarik unter Beweis stellen. Vor Ort darf man sich über Rätselspaß für die ganze Familie und warme Gulaschsuppe freuen, die Inzersdorfer zum Nationalfeiertag kostenlos ausschenkt.