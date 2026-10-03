Rettungsspitze in NÖ:“Neues Notfallsystem besser“

Elf Stützpunke ab 2027 weg

Mit April 2027 fallen elf Notarzt-Stützpunkte weg. Dafür gehen im Umfeld 26 RTW-C-Standorte in Betrieb. Bis 2030 sollen alle 86 Standorte voll besetzt sein. 3000 – ein Viertel aller Sanitäter in NÖ – sind bereits jetzt Notfallsanitäter. 81 Prozent davon sind Freiwillige. Und 1900 (72 % sind Ehrenamtliche) davon haben jetzt schon die im Gesundheitspakt geforderte Venenkompetenz (NKV). Vielen Kritikern ist dieser Ausbildungsgrad zu gering. Noch bis 2020 war nicht einmal klar, wie die Ausstattung des Rettungswagens aussah. Das lag in der Kompetenz der regionalen Rettungsstellen. Und auch heute noch ist es Zufall, ob ein NKV-Sanitäter zu schwereren Fällen ausfährt oder nicht. 2030 ist das dann auch geregelt.