Diese Kameras verändern Amateurfußball grundlegend

Aber nicht nur im Kampfmannschafts-Fußball wird die Kamera täglich verwendet – viel wichtiger ist sie bei der Ausbildung des Nachwuchses, da neben den Spielen auch die Trainings aufgenommen und später analysiert werden können. „Wir bei WAF setzen voll und ganz auf dieses System. Unsere Kampfmannschaft nutzt seit Kurzem die verschiedenen Tools intensiv, insbesondere im Bereich der taktischen Analyse und Spielvorbereitung“, betont Sportchef Marko Milutinovic. „Nun beginnen wir auch im Nachwuchsbereich, diese Möglichkeiten verstärkt einzusetzen, um unsere Spieler und Trainer gezielt weiterzuentwickeln. Jeder Verein sollte sich mit solchen modernen Möglichkeiten beschäftigen und sie auch nutzen. Nur wer bereit ist, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen, kann langfristig erfolgreich sein“, zeigt er sich mehr als nur zufrieden.