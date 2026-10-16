Diese Kameras verändern Amateurfußball grundlegend

Was früher den Profis vorbehalten war, gehört im Unterhaus längst zum Alltag. fan.at verändert mit seinen KI-Kameras den Amateurfußball sehr grundlegend.
„Wir sind im Gegenpressing schon richtig gut, aber da geht noch mehr. Das werden wir uns dann in der Analyse beim Training noch genauer anschauen!“ – „Schauts genau hin! Bei den Standards müssen wir viel konsequenter gegen den Ball arbeiten!“ - „Genau so haben wir das im Training geübt, Burschen! Weiter so!“
Es sind Sätze wie diese, die bereits in der Halbzeitpause und nach dem Schlusspfiff in den Fußballkabinen des Landes fallen. Trainer, die zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft sind, aber auch Coaches, die die letzten Prozent noch aus ihren Teams herauskitzeln wollen. Sogar in den Betreuerzonen der Unterhaus-Klubs ist das Tablet oder der Laptop nicht mehr wegzudenken – auf denen die Szenen direkt am Spielfeld live analysiert werden. Dank der automatisierten Kameras und des brandneuen Analyse-Tools von fan.at flimmern die entscheidenden Spielszenen jetzt auch schon in der Halbzeit direkt auf den Bildschirm in der Umkleidekabine.
Wiener Klubs ziehen mit
Die digitale Spielanalyse ist somit längst auch im Wiener Unterhaus angekommen – und macht aus Bauchgefühl glasklare Fakten. Bei Ostligist Donaufeld ist man vom fan.at-Kamerasystem begeistert. „Es ist ja nicht nur für uns im Verein im Bereich Videoanalyse eine große Bereicherung. Auch unsere Fans haben aufgrund der Kamera natürlich einen großen Vorteil: So verpassen sie auch kein Heim- oder Auswärtsspiel mehr“, meint Donaufelds Klublegende und sportlicher Leiter Werner Gössinger. Die Zahlen sprechen ebenfalls für sich: Insgesamt 15 von 16 Ostliga-Klubs haben bereits ein System von fan.at auf ihrer Anlage installiert.
Aber nicht nur im Kampfmannschafts-Fußball wird die Kamera täglich verwendet – viel wichtiger ist sie bei der Ausbildung des Nachwuchses, da neben den Spielen auch die Trainings aufgenommen und später analysiert werden können. „Wir bei WAF setzen voll und ganz auf dieses System. Unsere Kampfmannschaft nutzt seit Kurzem die verschiedenen Tools intensiv, insbesondere im Bereich der taktischen Analyse und Spielvorbereitung“, betont Sportchef Marko Milutinovic. „Nun beginnen wir auch im Nachwuchsbereich, diese Möglichkeiten verstärkt einzusetzen, um unsere Spieler und Trainer gezielt weiterzuentwickeln. Jeder Verein sollte sich mit solchen modernen Möglichkeiten beschäftigen und sie auch nutzen. Nur wer bereit ist, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen, kann langfristig erfolgreich sein“, zeigt er sich mehr als nur zufrieden.
„Ein extrem unkompliziertes System mit einem großen Mehrwert für unseren Verein“, schlägt auch Ben Balnik von Red Star Penzing in die gleiche Kerbe. „Die Kamera nimmt einwandfrei auf und schneidet bei Spielen auch noch die Highlights automatisiert raus. Für unser Trainerteam ist somit eine Analyse auch kinderleicht geworden. Kann kaum besser sein.“ Die Weiterentwicklung im digitalen Bereich ist sicht- und messbar. „Für Fans und Spieler ist das Kamerasystem genial – immer mehr Vereine nutzen es. Auch als starkes Tool für Videoanalyse, Sponsoreneinbindung und Abo-Verkäufe“, freut sich fan.at-Geschäftsführer Christian Muckenhuber.
Für alle Klubs, die noch nicht mit einem automatisierten Kamerasystem von fan.at ausgestattet sind: Einfach ein E-Mail mit einer Anfrage an info@fan.at schicken.
In Österreichs Fußball-Unterhaus rollt der Ball seit Wochen ohne Unterbrechung über die Felder, ist in jeder Partie Spannung und Entertainment garantiert. Für alle, die einmal nicht live auf den Plätzen dabei sein können, wenn das Enkerl, die Tochter, der Sohn oder der Partner seine Schuhe schnürt, bietet die „Krone“ eine einzigartige Möglichkeit. Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten in allen neun Bundesländern sind gemeinsam mit der Plattform fan.at an jedem Wochenende Hunderte Matches von den Nachwuchsteams bis hinauf zu den Kampfmannschaften zu sehen – und so geht’s:
Auf fan.at surfen oder einfach den QR-Code unten scannen, anmelden und mit dem Abo kein Spiel mehr verpassen.
Durch die Übertragungen kann jeder Verein seine Sponsoren ins rechte Licht rücken, dazu lassen wir über das Tor der Runde und des Monats abstimmen, für jede Liga kann man auch ein Team der Runde wählen. Auch ihr Verein ist an einem Kamerasystem interessiert? Dann schicken Sie ein E-Mail an info@fan.at – und werden Sie Teil der immer größer werdenden „Krone“-Fußballfamilie.
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