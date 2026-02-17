Nur Top-Notärzte sind für Versorgung viel zu wenig

Notärzte auf verschiedenen Stufen

Seine Idee für eine Stabilisierung der Situation ist ein mehrstufiges Ausbildungssystem: Es sei gut, über Top-Notärzte zu verfügen. Diese sollten natürlich auch künftig mit dem Helikopter fliegen. Aber man habe davon eben viel zu wenige und zudem sind es vorwiegend Anästhesisten, weil sich die Ausbildung größtenteils deckt. Und auch der Mangel an Anästhesisten ist jetzt bereits groß. „Zur breiten Versorgung der Bevölkerung brauchen wir aber auch Mediziner, die nicht Elite sein müssen und trotzdem vieles abdecken, wie es auch jetzt der Fall ist“, mahnt Hoffer ein.