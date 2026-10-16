Straka: Alcaraz? „Geil! Eine Aktion über Nacht“

Herwig Straka im „Krone“-Talk! Der Turnierdirektor der Erste Bank Open spricht bei der Sporthilfe-Gala über die Vorbereitungen für das bevorstehende Tennis-Spektakel in der Wiener Stadthalle und darüber, wie es gelang, Carlos Alcaraz nach Wien zu holen. „Geil war die Entstehungsgeschichte. Es war eine Aktion über Nacht“, so der 60-Jährige.