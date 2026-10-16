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„Monster Mia“

Philipp Hansa: „Horrorfilme sind Hölle für mich“

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16.10.2026 05:00
Philipp Hansa leiht dem vegetarischen Vampir Paprika seine Stimme.
Philipp Hansa leiht dem vegetarischen Vampir Paprika seine Stimme.(Bild: arx anima)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Dem neuen Kinofilm „Monster Mia“ haben unzählige heimische Promis ihre Stimmen geliehen – wir haben bei „Hexe“ Silvia Schneider und „Vampir“ Philipp Hansa nachgefragt.

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Ein Gruselspaß für die ganze Familie rechtzeitig vor Halloween ist „Monster Mia“, der ab sofort im Kino läuft. Hinter den animierten Figuren stecken viele bekannte Stimmen. Silvia Schneider etwa erweckt die Hexe Penelope zum Leben: „Man glaubt gar nicht, wie viel Bewegung man da mit reinbringen muss neben der Stimme. Das ist außergewöhnlich anstrengend, ich bin ins Schwitzen geraten.“ Wie ihr Filmcharakter sei auch sie eine Streberin gewesen: „Ich hatte gute Noten und konnte mir dadurch bei den Lehrern mehr erlauben. Der Film soll ein Appell sein, dass wir behutsam miteinander umgehen sollten.“

Denn auch die Monster auf der Finsterwald-Schule sind vor Mobbing nicht sicher. Ö3-Star Philipp Hansa erinnert sich noch gut an seine Schulzeit: „Jeder, der sich als Kind nicht mal als Außenseiter gefühlt hat, war nie Kind. Mir ging es auch so. Da kann es helfen, in einem Film wie ,Monster Mia’ Charaktere zu sehen, denen es ebenso geht.“ Seine Figur, der Vampir Paprika, sei „ganz klar der coolste Charakter, weil er seine Vorurteile fallen lässt.“ Selber hat er sich als Kind aber nie als Vampir verkleidet: „Im Fasching war ich komischerweise ein Marienkäfer, das ist natürlich eines der schlimmsten Monster. Aber das Übernatürliche und Mysteriöse finde ich generell faszinierend.“

Silvia Schneider spricht die Hexe Penelope.
Silvia Schneider spricht die Hexe Penelope.(Bild: arx anima)

Zu gruselig darf es aber nicht sein, bei Horrorfilmen steigt Hansa aus: „Das ist die Hölle für mich. Ich verstehe auch nicht, warum sich jemand dem aussetzen würde. Wahrscheinlich bin ich etwas traumatisiert, weil mich mein großer Bruder gezwungen hat, ,Chucky, die Mörderpuppe’ anzuschauen, als ich erst 13 war.“ Das kann Schneider wiederum nicht nachvollziehen, sie lässt sich gerne erschrecken: „Am liebsten sind mir skandinavische Horrorfilme, aber ich mache auch Ausnahmen, wie den zweiten Teil von ,Zauberhafte Schwestern’, den muss ich mir als ,Hexe Penelope’ natürlich ansehen.“

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Mit dabei im Animationsabenteuer „Monster Mia“, das auf einer beliebten Kinderbuchreihe basiert, sind außerdem Verena Altenberger, Michael Ostrowski, Fanny Stapf, Armin Assinger oder Susi Stach. Perfekt für einen herbstlichen Kinonachmittag!

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