Philipp Hansa: „Horrorfilme sind Hölle für mich“

Denn auch die Monster auf der Finsterwald-Schule sind vor Mobbing nicht sicher. Ö3-Star Philipp Hansa erinnert sich noch gut an seine Schulzeit: „Jeder, der sich als Kind nicht mal als Außenseiter gefühlt hat, war nie Kind. Mir ging es auch so. Da kann es helfen, in einem Film wie ,Monster Mia’ Charaktere zu sehen, denen es ebenso geht.“ Seine Figur, der Vampir Paprika, sei „ganz klar der coolste Charakter, weil er seine Vorurteile fallen lässt.“ Selber hat er sich als Kind aber nie als Vampir verkleidet: „Im Fasching war ich komischerweise ein Marienkäfer, das ist natürlich eines der schlimmsten Monster. Aber das Übernatürliche und Mysteriöse finde ich generell faszinierend.“