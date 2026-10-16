Drei tödliche Unfälle: „Man funktioniert einfach“

Es hat sich um ein Déjà-vu-Erlebnis für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Silz gehandelt, als sie am Dienstag zu einem schweren Unfall im Baustellenbereich der A 12 gerufen wurden. Bei ähnlichen Einsätzen im August und September mussten sie nach Verkehrsunfällen hier je eine tote Person aus Wracks befreien. Und es sollte am Dienstag wieder so kommen.