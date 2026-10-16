Kriminelle abschieben? Die Taliban lassen sie frei

Es ging um Straftäter, die Österreich nach Afghanistan abschiebt. Dort würden sie mit Respekt empfangen und dürften sofort nach Hause zurückkehren, erklärte der Machthaber, worauf die Journalistin nachhakte und darauf hinwies, dass es sich hier um Kriminelle handle. Der Taliban schüttelte den Kopf. Österreichisches und europäisches Recht sei in Afghanistan irrelevant.