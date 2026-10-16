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„Krone“-Derbywette

Warum der rote Werner den schwarzen Mario bediente

Fußball National
16.10.2026 05:30
Porträt von Georg Kallinger
Porträt von Natascha Leitner
Von Georg Kallinger und Natascha Leitner

Wettschulden sind Ehrenschulden! Vor dem letzten Grazer Fußballderby hatten die „Steirerkrone“-Kolumnisten Mario Haas und Werner Gregoritsch auf den Sieger gewettet – mit dem schwarzen Bomber als strahlenden Wettkönig! Die „Krone“ (siehe Video) bat vor der Neuauflage am Sonntag zum Einlösen der Schuld auf den Golfclub Murhof.

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„Das war einfach mörderisch! Einen Roten vor mir herzutreiben, der mein Golfbag trägt. Respekt für seinen Einsatz – er ist ja nicht mehr der Jüngste!“ Die Freude war Sturm-Legende Mario Haas deutlich anzusehen, als er von der Golfrunde mit Werner Gregoritsch – seines Zeichens einer der größten und bekennenden Roten auf diesem Planeten – auf der feinen Anlage des GC Murhof zurückkam. Gregerl hatte den Caddie für seinen schwarzen „Lieblingsfeind“ geben müssen, weil er die „Steirerkrone“-Wette der beiden Kolumnisten zum letzten Grazer Derby Ende verloren hatte. 

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