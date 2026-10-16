Warum der rote Werner den schwarzen Mario bediente

„Das war einfach mörderisch! Einen Roten vor mir herzutreiben, der mein Golfbag trägt. Respekt für seinen Einsatz – er ist ja nicht mehr der Jüngste!“ Die Freude war Sturm-Legende Mario Haas deutlich anzusehen, als er von der Golfrunde mit Werner Gregoritsch – seines Zeichens einer der größten und bekennenden Roten auf diesem Planeten – auf der feinen Anlage des GC Murhof zurückkam. Gregerl hatte den Caddie für seinen schwarzen „Lieblingsfeind“ geben müssen, weil er die „Steirerkrone“-Wette der beiden Kolumnisten zum letzten Grazer Derby Ende verloren hatte.