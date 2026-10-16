Warum der rote Werner den schwarzen Mario bediente

Wettschulden sind Ehrenschulden! Vor dem letzten Grazer Fußballderby hatten die „Steirerkrone“-Kolumnisten Mario Haas und Werner Gregoritsch auf den Sieger gewettet – mit dem schwarzen Bomber als strahlenden Wettkönig! Die „Krone“ (siehe Video) bat vor der Neuauflage am Sonntag zum Einlösen der Schuld auf den Golfclub Murhof.
„Das war einfach mörderisch! Einen Roten vor mir herzutreiben, der mein Golfbag trägt. Respekt für seinen Einsatz – er ist ja nicht mehr der Jüngste!“ Die Freude war Sturm-Legende Mario Haas deutlich anzusehen, als er von der Golfrunde mit Werner Gregoritsch – seines Zeichens einer der größten und bekennenden Roten auf diesem Planeten – auf der feinen Anlage des GC Murhof zurückkam. Gregerl hatte den Caddie für seinen schwarzen „Lieblingsfeind“ geben müssen, weil er die „Steirerkrone“-Wette der beiden Kolumnisten zum letzten Grazer Derby Ende verloren hatte.
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