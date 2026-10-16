Weg aus Graz? Meister droht der Stadt mit Auszug!

Die Fronten verhärten sich! Nach dem Sparpaket der Stadt Graz, das durch die Einstellung der Holding-Förderungen für den Spitzensport vor allem Sturm, GAK und die 99ers mit voller Wucht trifft, machen die Vereine mobil. Drastische Konsequenzen kündigt Eishockey-Präsident Herbert Jerich an.