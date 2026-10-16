„Ganz gefährlich!“ Kritik und Warnung nach 0:4

So gefällig Röhl das Spiel gegen den Ball empfand, so zeigte er sich doch enttäuscht über das Defensivverhalten. „Bei der Verteidigung unserer Box waren wir nicht gut, vor allem bei den (ersten) Gegentoren. Da waren wir nicht wach genug. Und das wird auf diesem Level auch bestraft“, konstatierte der ehemalige Coach der Glasgow Rangers. Dass Bartos Mazurek vor dem 0:4 mit einem einfachen Ballverlust vor dem Strafraum eine Einladung an Torschütze Goncalo Ramos aussprach, passte ins Bild.