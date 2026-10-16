Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburg chancenlos

„Ganz gefährlich!“ Kritik und Warnung nach 0:4

Europa League
16.10.2026 05:32
Salzburg ging gegen Milan mit 0:4 unter.
Salzburg ging gegen Milan mit 0:4 unter.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einen Tag nach dem 3:6 des LASK gegen Liverpool ist auch Salzburg vor Heimpublikum zum Kanonenfutter eines europäischen Großklubs geworden: Beim 0:4 in der Europa League präsentierten sich die Bullen gegen AC Milan chancenlos. Von Trainer Danny Röhl, der eine „hervorragende Reaktion“ von seinem Team erwartet, gab’s unter anderem Kritik und eine Warnung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nur viermal hat Salzburg im Europacup höhere Niederlagen kassiert, zu Hause war es eine der vier höchsten. Von einem 1:1 gegen Milan wie im Heimspiel vor vier Jahren in der Champions-League-Gruppenphase war man diesmal jedenfalls weit entfernt. „Das schaut sehr, sehr schlecht aus“, gestand Offensivmann Jesper Lindström. Die Klasse des Gegners dürfe freilich nicht übersehen werden. „Normalerweise ist das eine Champions-League-Mannschaft“, betonte der Däne.

(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

Röhls Truppe zeigte besonders in der ersten Viertelstunde, aber auch danach durchaus gute Ansätze. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Unser hohes Pressing hat zu vielen, vielen Ballgewinnen geführt“, erklärte der 37-Jährige. Der Ertrag war freilich in dieser Phase genauso wie später bescheiden. „Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen, dass wir dort nicht so konkret waren und das viel besser gespielt haben“, gestand Schmid.

Röhl-Kritik am Defensivverhalten
Für Gefahr sorgte lediglich der Tabellenfünfte der Serie A. „Wir haben gesehen, wie uns eine Spitzenmannschaft mit wenigen Kontakten im letzten Drittel vor Probleme gestellt hat“, konstatierte Röhl. Dass Triplepacker Alphadjo Cisse mit seinen ersten beiden Treffern (15., 33.) schon eine frühe Vorentscheidung herbeiführen konnte, lag aber nicht nur an der individuellen Klasse beim siebenfachen CL-bzw. Meistercupsieger.

Danny Röhl (li.)
Danny Röhl (li.)(Bild: Andreas Tröster)

So gefällig Röhl das Spiel gegen den Ball empfand, so zeigte er sich doch enttäuscht über das Defensivverhalten. „Bei der Verteidigung unserer Box waren wir nicht gut, vor allem bei den (ersten) Gegentoren. Da waren wir nicht wach genug. Und das wird auf diesem Level auch bestraft“, konstatierte der ehemalige Coach der Glasgow Rangers. Dass Bartos Mazurek vor dem 0:4 mit einem einfachen Ballverlust vor dem Strafraum eine Einladung an Torschütze Goncalo Ramos aussprach, passte ins Bild.

Das „perfekte Spiel“, das man im Vorfeld des Duells ersehnt hatte, blieb nur eine Hoffnung. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass Milan-Coach Ruben Amorim zum Teil Leuten aus der zweiten Reihe sein Vertrauen schenkte. Erst nach einer Stunde kamen etwa der aktuelle CL-Sieger Ramos oder Kroatiens Altmeister Luka Modric. „Heute war Milan mindestens einen Kopf größer als wir“, sagte Röhl, hoffte aber auf den Lerneffekt. „Für viele meiner Spieler war das auf dem Level der nächste Schritt.“

Lesen Sie auch:
Salzburger Trainer Danny Röhl.
Bullen-Noten im Detail
Ein Satz mit X – für Röhls Team war das nix
15.10.2026
Europa League
Salzburger schlittern gegen Milan in Debakel
15.10.2026

„Wird uns nicht umwerfen“
Der nächste Stopp ist auf jeden Fall am Sonntag (14.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wieder zu Hause Bundesliga-Nachzügler Altach. Am kommenden Donnerstag steigt dann das EL-Auswärtsspiel bei Sloweniens Meister Celje, der Omonia Nikosia 0:3 unterlag und weiter auf den ersten Punkt wartet. Salzburg, das bei drei Zählern hält, kommt da in ganz anderer Rolle. Röhl warnte naturgemäß vor überzogenen Erwartungen: „In der Europa League von Pflichtsiegen zu sprechen, ist ganz gefährlich.“

Angst, dass seine Mannschaft nach der ersten Saisonniederlage im 16. Pflichtspiel mit mentalen Folgewirkungen zu kämpfen hat, zeigte Röhl nicht. „Wir haben einen ganz guten Start gehabt, deswegen wird uns so eine Niederlage nicht umwerfen“, stellte er klar. „Ich weiß, dass meine Mannschaft hervorragend reagieren wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Europa League
16.10.2026 05:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LiverpoolSalzburg
AC MailandLASKSerie A
Europacup
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.391 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
114.655 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
86.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
943 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
888 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Europa League
0:3 in Bournemouth
Sturm hadert: „Deswegen haben wir verloren!“
Salzburg chancenlos
„Ganz gefährlich!“ Kritik und Warnung nach 0:4
Europa League
Böser Patzer besiegelt Sturm-Pleite in Bournemouth
Europa League
Ilzer-Elf beißt sich an Besiktas die Zähne aus
Stimmen zum Spiel
Tabakovic nach 0:4-Pleite: „Dann scheppert es!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf