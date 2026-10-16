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70 Jahre Breitschopf

5.000 Euro für die eigene Traumküche gewinnen

Gewinnspiele
16.10.2026 00:01
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(Bild: Breitschopf)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine neue Küche ist eine Entscheidung fürs Leben, im besten Fall für die nächsten drei Jahrzehnte. Wer sein Zuhause plant, sucht dafür einen Partner, auf den Verlass ist, über viele Jahre hinweg. Breitschopf Küchen bringt genau diese Erfahrung mit: 70 Jahre als Familienunternehmen, aufgebaut auf Handwerk statt auf Trends. Zum Jubiläum gibt es dafür ein Geschenk: einen Gutschein im Wert von 5.000 Euro für die eigene Traumküche.

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Eine Küche, die mitwächst, statt zu altern
Laut Breitschopf hält eine Küche des Unternehmens typischerweise bis zu 30 Jahre. Zeigt eine Front irgendwann Gebrauchsspuren oder ändert sich einfach der Geschmack, muss trotzdem nicht die ganze Küche weichen. Die Fronten lassen sich austauschen, Korpus und Technik bleiben erhalten. So bleibt die Küche über Jahrzehnte das, was sie sein soll: der Mittelpunkt des Zuhauses.

Von der Planung bis zum Service: alles aus einer Hand
Bei Breitschopf gibt es keinen Zwischenhandel. Planung, Produktion, Montage und Service kommen aus demselben Unternehmen, mit derselben Ansprechperson von Anfang bis Ende. Verkauft wird ausschließlich über sechs eigene Schauräume, in Steyr/Dietach, Wien, Graz/Lannach, Salzburg/Seekirchen, Villach/Wernberg und Lienz, betreut von mehr als 50 Küchenfachberater:innen. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen 150 Mitarbeiter:innen. Für Kund:innen heißt das vor allem eines: ein durchgängiger Ablauf mit einer einzigen Ansprechperson, von der ersten Skizze bis zum Service nach dem Einbau.

(Bild: Breitschopf)

Breitschopf+: die ganze Wohnung aus einem Guss 
Wer sein Zuhause einheitlich gestalten will, muss dafür längst nicht mehr bei der Küche aufhören. Mit Breitschopf+ bietet das Unternehmen maßgefertigte Möbel auch für Vorzimmer, Badezimmer und Wohnraum an, abgestimmt auf denselben Grundriss und dieselbe Qualität wie die Küche selbst. Ein Ansprechpartner, ein stimmiges Konzept für alle Räume.

(Bild: Breitschopf)

Jubiläumshausmesse vom 23. bis 31. Oktober
Wer die Küchenwelt von Breitschopf selbst erleben möchte, hat dazu bald Gelegenheit. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens lädt das Familienunternehmen von 23. bis 31. Oktober zur Jubiläumshausmesse. Geöffnet sind alle Breitschopf-Schauräume mit Ausnahme von Wernberg. Neun Tage lang können Besucher:innen Musterküchen in Ruhe ausprobieren, Materialien und Geräte vergleichen und sich persönlich beraten lassen. Im Küchenzentrum Steyr/Dietach lässt sich die eigene Wunschküche zudem mit VR-Brille virtuell begehen, noch bevor sie gebaut wird. Ein guter Zeitpunkt für alle, die mit der Planung ihrer neuen Küche beginnen wollen.

5.000 Euro für die eigene Traumküche 
Zum 70. Geburtstag verlost Breitschopf Küchen einen Gutschein im Wert von 5.000 Euro für eine neue Traumküche. Teilnehmen können alle, die selbst von einer neuen Küche träumen, ob mit oder ohne Besuch der Jubiläumshausmesse. Am Ende geht es bei einer Küche nicht um Trends, sondern darum, ob sie zum eigenen Leben passt, heute und in dreißig Jahren. Beantworten Sie einfach die Frage, welches Breitschopf Küchenmodell Ihnen am besten gefällt und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen!


Alle Infos zur Teilnahme und zur Jubiläumshausmesse gibt es unter breitschopf.at oder direkt in einem der sechs Schauräume.

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