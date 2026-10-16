5.000 Euro für die eigene Traumküche gewinnen

5.000 Euro für die eigene Traumküche

Zum 70. Geburtstag verlost Breitschopf Küchen einen Gutschein im Wert von 5.000 Euro für eine neue Traumküche. Teilnehmen können alle, die selbst von einer neuen Küche träumen, ob mit oder ohne Besuch der Jubiläumshausmesse. Am Ende geht es bei einer Küche nicht um Trends, sondern darum, ob sie zum eigenen Leben passt, heute und in dreißig Jahren. Beantworten Sie einfach die Frage, welches Breitschopf Küchenmodell Ihnen am besten gefällt und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.