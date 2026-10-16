Kopftuchverbot der anderen Art

Juhu, wir sind nicht allein! Nicht nur Österreich hat ein Kopftuchverbot für Mädchen (bis zur 8. Schulstufe) eingeführt, auch der islamische (!) Staat Aserbaidschan (für Mädchen bis zur Volljährigkeit). Und wie es in einem autoritären Staat halt so ist, wird dagegen protestierenden Mädchen einfach der Zutritt zur Schule verweigert.