Der Freitag wird mild – doch die Kaltfront lauert

Am Samstag kommen die Wolken

Lange hält das freundliche Wetter allerdings nicht überall an. Am Samstag ziehen vor allem in der Osthälfte ausgedehnte Wolkenfelder durch, die aber kaum Regen bringen. Im Westen scheint zunächst noch häufig die Sonne, ehe sich ab Mittag die dichten Wolken einer Kaltfront bemerkbar machen. In Vorarlberg und im Norden Tirols ist auch mit Regen zu rechnen.