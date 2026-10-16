Der Freitag wird mild – doch die Kaltfront lauert

Goldener Herbst statt grauer Wolken! Am Freitag dürfen sich weite Teile Österreichs auf reichlich Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Nach örtlichem Frühnebel klettern die Werte auf bis zu 21 Grad. Doch schon am Samstag kündigt sich ein Wetterumschwung an.
Nach einer stellenweise nebeligen Nacht startet der Freitag in einigen Regionen zunächst mit eingeschränkter Sicht. Vor allem im Donautal, im Süden und Südosten sowie in manchen Tälern und im Rheintal bilden sich Frühnebelfelder. Diese lösen sich aber meist rasch auf. Lediglich in Oberösterreich kann sich der Nebel etwas länger halten.
Danach zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite: In weiten Teilen des Landes überwiegt von früh bis spät der Sonnenschein. Besonders in der Osthälfte Österreichs bleibt der Himmel zeitweise sogar wolkenlos. Im Westen ziehen im Tagesverlauf zwar dichtere Wolken auf, Regen ist aber nicht zu erwarten.
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Auch die Temperaturen können sich sehen lassen: In der Früh liegen die Werte zwischen null und acht Grad. Tagsüber wird es mit Höchsttemperaturen von 16 bis 21 Grad angenehm mild. Die höchsten Werte werden in Tirol erwartet. Der Wind bleibt meist schwach.
Am Samstag kommen die Wolken
Lange hält das freundliche Wetter allerdings nicht überall an. Am Samstag ziehen vor allem in der Osthälfte ausgedehnte Wolkenfelder durch, die aber kaum Regen bringen. Im Westen scheint zunächst noch häufig die Sonne, ehe sich ab Mittag die dichten Wolken einer Kaltfront bemerkbar machen. In Vorarlberg und im Norden Tirols ist auch mit Regen zu rechnen.
Zudem gehen die Temperaturen zurück: Am Samstag werden 13 bis 18 Grad erwartet.
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