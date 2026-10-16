Familienausflug in die wilden 80er gewinnen

Die Schallaburg lädt zu einer bunten Zeitreise in ein Jahrzehnt voller Aufbruch, Popkultur und Erinnerungen. Die „Krone“ verlost 20 Familientickets für die Ausstellung „80er – Grenzen waren gestern“.
Noch bis 15. November steht die Schallaburg ganz im Zeichen der 80er-Jahre. Die Ausstellung nimmt Besucher mit in ein Jahrzehnt, das laut, bunt und prägend war: Popkultur, Politik, Technik, Mode, Alltag und persönliche Erinnerungen treffen dabei aufeinander. Originalobjekte und Erinnerungsstücke machen die Schau zu einer Reise zurück in eine Zeit zwischen Aufbruch, Wandel und Gänsehaut-Momenten.
Gerade für Familien ist die Ausstellung ein ideales Ziel für einen Ausflug in den Herbstferien: Eltern können in Erinnerungen schwelgen, Kinder entdecken eine Welt, die heute fast schon historisch wirkt – von Kassetten und Kultobjekten bis hin zu den großen Fragen einer ganzen Generation.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 20 Familientickets für die 80er-Jahre-Ausstellung auf der Schallaburg. Wer Lust auf eine spannende, unterhaltsame und generationenübergreifende Zeitreise hat, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.