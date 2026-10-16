Familienausflug in die wilden 80er gewinnen

Noch bis 15. November steht die Schallaburg ganz im Zeichen der 80er-Jahre. Die Ausstellung nimmt Besucher mit in ein Jahrzehnt, das laut, bunt und prägend war: Popkultur, Politik, Technik, Mode, Alltag und persönliche Erinnerungen treffen dabei aufeinander. Originalobjekte und Erinnerungsstücke machen die Schau zu einer Reise zurück in eine Zeit zwischen Aufbruch, Wandel und Gänsehaut-Momenten.