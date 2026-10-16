Sanierung an neuralgischer Straße? Bitte warten!

Dort fahren nun an Stoßzeiten bis zu 60 Busse pro Stunde. Seither ist die Müllner Hauptstraße eine der empfindlichsten Verkehrspunkte der Stadt. Die Fahrbahn ist so schmal, dass sich an mehreren Stellen der Gegenverkehr für Buslinien nicht ausgeht. Schon in der ersten Woche der Neutor-Sperre berichtete die „Krone“ über den Unfall zweier Busse. Während sich also Öffi, Anrainer-Pkw und verirrte Autolenker auf dem befahrenen Hügel stauen, hätte die Fahrbahn eigentlich dieses Jahr generalsaniert werden müssen.