Inklusives Theater schlägt Zelte in Saalfelden auf

Neben den Eigenproduktionen „Die kleine Meerjungfrau“ und „Das Kafka Varieté“ ist das Programm auch mit ausgewählten Gastproduktionen gespickt. Auch zwei Projekte aus dem Bereich des Zeitgenössischen Zirkus stehen dem Publikum zur Auswahl. Gemeinsam mit der Lebenshilfe gibt es wieder einen Impro-Theater-Abend. Zum Abschluss des mehrtägigen Festivals steigt eine inklusive Party im Theaterzelt.