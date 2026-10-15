Inklusives Theater schlägt Zelte in Saalfelden auf

Auf der Bühne schließt das Theater Ecce schon seit 30 Jahren niemanden aus. Und auch im Publikum nicht – deshalb geht das Ensemble auf Reisen und hofft so im Innergebirg die Begeisterung fürs Theater erwecken zu können.
„Kulturarbeit im Innergebirg ist scho zaach a“, sagt Theater-Ecce-Chef Reinhold Tritscher mit einem Augenzwinkern. Aber vor zachen Angelegenheiten schreckt der Theatermacher nicht zurück. Seit 30 Jahren stehen beim Theater Ecce Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam hochgelobt auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
Bereits zum zehnten Mal veranstaltet Tritscher nun den inklusiven Theaterherbst Saalfelden Leogang. Sieben Produktionen und rund doppelt so viele Vorstellungen wird das Theater ab Freitag bis Ende Oktober im Rahmen des Festivals zeigen.
„Ein breites Publikum zu erreichen, ist uns wichtig. Deshalb haben wir unser Theaterzelt in der Stadt Salzburg abgebaut und jetzt in Saalfelden für die kommenden Tage wieder aufgebaut“, erzählt Tritscher.
Neben den Eigenproduktionen „Die kleine Meerjungfrau“ und „Das Kafka Varieté“ ist das Programm auch mit ausgewählten Gastproduktionen gespickt. Auch zwei Projekte aus dem Bereich des Zeitgenössischen Zirkus stehen dem Publikum zur Auswahl. Gemeinsam mit der Lebenshilfe gibt es wieder einen Impro-Theater-Abend. Zum Abschluss des mehrtägigen Festivals steigt eine inklusive Party im Theaterzelt.
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