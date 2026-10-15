Tabakovic nach 0:4-Pleite: „Dann scheppert es!“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir echt gut drin. Wir haben Ballgewinne gehabt, aber sind nicht zielstrebig genug zum Abschluss gekommen. Und dann kommen sie mit zwei Aktionen zu zwei Toren, das machen sie echt gut. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie sind drangeblieben, mutig geblieben, haben es versucht, haben sich auch aufopferungsvoll gegen die Niederlage gestemmt. Aber am Ende ist die Niederlage verdient, vielleicht aber zwei Tore zu hoch. Im Endeffekt haben wir zu wenig gefährliche Situationen kreiert, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Das müssen wir uns vorwerfen.“