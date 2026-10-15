Tabakovic nach 0:4-Pleite: „Dann scheppert es!“

Katerstimmung bei Red Bull Salzburg nach dem 0:4 Heim-Debakel gegen Milan in der Europa League. Hier die Stimmen zum Spiel via Canal+ ...
Haris Tabakovic (Salzburg-Stürmer): „Ich glaube, wir haben einen Klassenunterschied gesehen, vor allem in Bezug auf das Umschalten. Wenn die umschalten, dann scheppert es. Bei ihnen waren die letzten Aktionen immer perfekte Flanken und perfekte Laufwege, während wir unsere Chancen nicht gut genug genutzt haben. Ich glaube, dass wir trotzdem mutig waren, versucht haben, vorne draufzugehen, und das müssen wir einfach mitnehmen.“
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir echt gut drin. Wir haben Ballgewinne gehabt, aber sind nicht zielstrebig genug zum Abschluss gekommen. Und dann kommen sie mit zwei Aktionen zu zwei Toren, das machen sie echt gut. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie sind drangeblieben, mutig geblieben, haben es versucht, haben sich auch aufopferungsvoll gegen die Niederlage gestemmt. Aber am Ende ist die Niederlage verdient, vielleicht aber zwei Tore zu hoch. Im Endeffekt haben wir zu wenig gefährliche Situationen kreiert, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Das müssen wir uns vorwerfen.“
Ruben Amorim (Milan-Trainer): „Wir haben etwas gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Wir hätten manche Situationen noch besser lösen können, aber das Team hat sich dann sehr wohlgefühlt. Ich bin sehr glücklich mit unseren jungen Spielern, aber auch mit den Älteren.“
Strahinja Pavlovic (Milan-Verteidiger): „Es war ein sehr gutes Spiel. Das Wichtigste ist, dass wir jede Chance genutzt haben, das hat den großen Unterschied gemacht. Wir kennen die Idee von Red Bull und wussten, dass wir viel Intensität auf den Platz bringen müssen. Wenn wir alle Zweikämpfe gewinnen, haben wir große Chancen, das Spiel zu gewinnen, und das war heute auch der Schlüssel. Die Rückkehr nach Salzburg war für mich natürlich ein sehr spezieller Moment.“
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