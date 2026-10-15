Als Dankeschön gab es 50 Euro und Gummibärli

116.100 Euro zu viel! Ein Salzburger Student (25) wollte eigentlich 12.900 Euro von seinem Konto abheben, um damit seine Schulden zu begleichen. Bekommen hat er aber das Zehnfache. Das Ganze fiel erst nach Stunden auf - der Mann brachte überfällige Geld sofort zurück, die Bank selbst zeigte sich nur wenig spendabel.
„Wirklich gut geschmeckt haben sie nicht.“ Giorgi Bolkvadze ist vom Geschenk der Salzburger Sparkasse nur mäßig begeistert. Er und sein Freund Giorgi Shavadze bekamen je ein kleines Sackerl Gummibärli ausgehändigt – als Dankeschön und Entschädigung, weil die beiden Georgier in den Mittelpunkt eines schier unglaublichen Bank-Irrtuns geraten waren.
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