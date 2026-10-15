Fahrbahn am Müllner Hügel wird heute saniert

Bis 60 Busse pro Stunde

Schon in der ersten Woche der Neutor-Sperre kam es zum ersten Unfall zwischen zwei Buslinien, die „Krone“ berichtete mehrmals über die ärgerlichen Folgen der Neutor-Sperre. Zu Spitzenzeiten rollen bis zu 60 Busse pro Stunde über die schmale Straße – wenig überraschend muss die Fahrbahn nun repariert werden.