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Beschädigt

Fahrbahn am Müllner Hügel wird heute saniert

Salzburg
15.10.2026 12:34
Zu Stoßzeiten rollen bis zu 60 Busse pro Stunde über den schmalen Müllner Hügel.
Zu Stoßzeiten rollen bis zu 60 Busse pro Stunde über den schmalen Müllner Hügel.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Stau, Verspätungen und Ärger bei den Salzburgern: Die Neutor-Sperre in der Altstadt führte dazu, dass ein großer Teil des Öffi-Verkehrs über den Müllner Hügel ausweichen muss. Nun ist die Fahrbahn aufgrund des überlasteten Verkehrsaufkommens beschädigt. Heute Nacht wird daran gearbeitet. 

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Die Fahrbahn am Müllner Hügel ist so eng, dass sich stellenweise keine zwei Busse nebeneinander ausgehen. Hinzukommen immer wieder Verspätungen des öffentlichen Verkehrs – zu Stoßzeiten gibt es häufig gar kein Durchkommen mehr.

Bis 60 Busse pro Stunde
Schon in der ersten Woche der Neutor-Sperre kam es zum ersten Unfall zwischen zwei Buslinien, die „Krone“ berichtete mehrmals über die ärgerlichen Folgen der Neutor-Sperre.  Zu Spitzenzeiten rollen bis zu 60 Busse pro Stunde über die schmale Straße – wenig überraschend muss die Fahrbahn nun repariert werden.

Instandsetzungsarbeiten ab 22 Uhr
Wie die Stadt Salzburg informiert, werden in der Nacht auf Freitag, den 16. Oktober, an der beschädigten Fahrbahn am Müllner Hügel Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten beginnen um 22 Uhr und sollen in der Nacht bereits wieder abgeschlossen werden. 

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Mit Beginn der Arbeiten wird die bestehende Ampelanlage an der Kreuzung auf der Müllner Hauptstraße, Lindhofstraße und Gaswerkgasse auf Blinkbetrieb umgestellt. 

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