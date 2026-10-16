Das leere Wohn-Versprechen des Kommunisten Dankl

Wie das Wohnungsziel überhaupt erreicht werden soll, zeigt eine Projektliste, welche der „Krone“ vorliegt. Bei den „Glangärten“ in Maxglan sollen rund 500 Wohnungen des Versprechens entstehen. Auch in der Goethesiedlung in Itzling sind bis zu 300 zusätzliche Wohneinheiten vorgesehen. Macht alleine schon 800 Wohnungen, bei denen von einem Baubeginn noch keine Rede sein kann. Dabei ist das Thema Wohnen eigentlich das Steckenpferd der Kommunisten und insbesondere von Dankl gewesen.