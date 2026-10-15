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Später Treffer

Ex-Salzburger entscheidet Eishockey-Derby für Zell

Sport
15.10.2026 21:57
Hart umkämpftes Derby zwischen den RB Juniors (blau) und dem EK Zell.
Hart umkämpftes Derby zwischen den RB Juniors (blau) und dem EK Zell.(Bild: Bernd Feil - Red Bull Hockey Juniors)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Knapper geht‘s nicht! Die Zeller Eisbären gewannen am Donnerstagabend das Salzburger Derby in der Alps Hockey League in Salzburg mit 1:0. Den goldenen Treffer gegen die Jungbullen erzielte ausgerechnet ein ehemaliger Akademie-Spieler. 

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„Wir müssen 60 Minuten unser System durchziehen. Dann haben wir auch eine Chance auf den Sieg“, sagte Jungbullen-Verteidiger Fabian Baumann vor der Partie der „Krone“. Die Worte des 20-Jährigen hielten im Alps-Hockey-League-Derby gegen Zell – vor den Augen von RB-Boss Christian Winkler – aber nur 58 Minuten an. Denn mit der letzten Druckphase (bei angezeigter Strafe mit einem Mann mehr auf dem Eis) der Partie ließen die Gäste den Puck im Tor zappeln und gewannen am Ende mit 1:0.

Zitat Icon

Sie haben uns sehr gefordert und wir haben uns das Leben auch selbst schwer gemacht.

Max WILFAN, Kapitän Zeller Eisbären

Der Gold-Torschütze? Ex-Jungbulle Aljaz Predan. „In Salzburg ist es immer richtig schwer. Sie haben uns sehr gefordert und wir haben uns das Leben auch selbst schwer gemacht“, sagte Eisbären-Kapitän Max Wilfan kurz nach der Partie.

Der Routinier sieht bei den Pinzgauern trotz der Serie von sieben ungeschlagenen Partien in Folge dennoch viel Verbesserungsbedarf. „Wir müssen einfacher spielen und an der Chancenverwertung arbeiten. Aber die Saison ist noch jung. Insgesamt machen wir es schon ganz gut“, meinte der 35-jährige gebürtige Kärntner.

Salzburger warten auf Visum für neuen Stürmer
Für die Eisbullen geht es in der ICE Hockey League heute gegen Linz und damit gegen den Tabellenführer. Ob Neuzugang Ty Rattie gegen die Oberösterreicher sein Debüt feiern wird, stand Donnerstagabend noch nicht fest. Die kriselnden Mozartstädter warten noch auf das Visum des Kanadiers.

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