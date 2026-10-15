Ex-Salzburger entscheidet Eishockey-Derby für Zell

„Wir müssen 60 Minuten unser System durchziehen. Dann haben wir auch eine Chance auf den Sieg“, sagte Jungbullen-Verteidiger Fabian Baumann vor der Partie der „Krone“. Die Worte des 20-Jährigen hielten im Alps-Hockey-League-Derby gegen Zell – vor den Augen von RB-Boss Christian Winkler – aber nur 58 Minuten an. Denn mit der letzten Druckphase (bei angezeigter Strafe mit einem Mann mehr auf dem Eis) der Partie ließen die Gäste den Puck im Tor zappeln und gewannen am Ende mit 1:0.