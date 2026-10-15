Austria-Routinier meldet sich für Westderby fit

Austria Salzburg geht mit jeder Menge Routine ins Westderby am Freitagabend in der 2. Liga gegen Wacker Innsbruck. Der zuletzt erkrankte Luca Meisl meldete sich am Tag vor dem emotionalen Duell fit. Dafür müssen die Violetten auf einen anderen Verteidiger verzichten.
Rund 16.000 Zuschauer sorgen am Freitagabend für einen gebührenden Rahmen für das erste Westderby seit mehr als zehn Jahren. In der 2. Liga empfängt Wacker Innsbruck Erzrivale Austria Salzburg. Trainer Christian Schaider sieht die Ausgangslage alles andere als klar verteilt. „Es ist ein 50:50-Spiel. Da wird die Tagesform entscheiden“, erklärte der Bayer.
Am Tag vor dem Kracher gab es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Violetten. So muss Schaider auf Außenverteidiger Moritz Eder verzichten. „Er hat vor der Partie gegen den FAC (2:1, Anm.) schon mit einer Muskelverletzung zu kämpfen“, berichtete der Trainer. Dafür ist Luca Meisl wieder fit. Der Vize-Kapitän war zuletzt krank und kann am Freitag voll mitwirken.
Mit seiner Erfahrung ist der Kuchler ein wichtiger Faktor für die Austria im Westderby. Das gilt aber auch für seine Kollegen Florian Rieder, Thomas Gebauer und Simon Pirkl, für die es als gebürtige Tiroler eine besondere Partie wird. „Wir haben viele Spieler drinnen, die wissen, was es in so einem Spiel braucht“, unterstrich Schaider.
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