Austria-Routinier meldet sich für Westderby fit

Am Tag vor dem Kracher gab es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Violetten. So muss Schaider auf Außenverteidiger Moritz Eder verzichten. „Er hat vor der Partie gegen den FAC (2:1, Anm.) schon mit einer Muskelverletzung zu kämpfen“, berichtete der Trainer. Dafür ist Luca Meisl wieder fit. Der Vize-Kapitän war zuletzt krank und kann am Freitag voll mitwirken.