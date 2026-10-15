Ein Satz mit X – für Röhls Team war das nix

Mozartstädter ließen daheim gegen Milan praktisch alles vermissen, was es gebraucht hätte. Tormann Zawieschitzky war noch der beste Spieler. Joker Diakite war mit drei Schüssen ein Lichtblick gegen Ende der Partie.
Christian Zawieschitzky 3
Trotz vier Gegentoren Salzburgs bester Spieler an diesem Abend. Das sagt alles.
Leandro Morgalla 2
Während Gegenspieler Cisse vor dem 0:1 Richtung Ball lief, blieb der Deutsche stehen. Beim 0:2 wurde er von seinen Kollegen im Stich gelassen. Hatte einen sehr schweren Stand.
Kevin Boma 2
Rettete einmal auf der Linie in höchster Not. Vier Gegentore sprechen dennoch nicht für die Leistung des Abwehrchefs.
Valentin Zabransky 2
Ähnlich wie bei Boma: Hatte keine groben Schnitzer, war aber indirekt auch an den Gegentoren beteiligt.
Dominik Schmid 2
Mit Hutchinson hatte er teils große Probleme. Auch offensiv blieb er blass.
Abubakr Barry 3
Er versuchte, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Hatte die meisten Ballkontakte (107) bei Salzburg.
Bartosz Mazurek 1
Der 19-Jährige erwischte keinen guten Tag. Vor dem 0:4 mit einem folgenschweren Bock.
Jesper Lindström 3
Bediente Baidoo ideal vor dessen Chance, war ein offensiver Aktivposten.
Sota Kitano 1
Der Japaner wurde von den Mailändern sehr gut aus dem Spiel genommen.
Edmund Baidoo 2
Nach einem Traumpass von Lindström lief er allein auf Milan-Goalie Maignan zu, der souverän reagierte. Sonst kam ganz wenig.
Haris Tabakovic 1
Milan nahm ihn komplett aus dem Spiel. Der Stürmer berührte den Ball im gegnerischen Strafraum nur einmal und verzeichnete keinen (!) Abschluss.
Yorbe Vertessen 2
Seine zwei Abschlüsse sorgten für keine Gefahr.
Gaoussou Diakite 3
Der Malier fügte sich gut ein, zeigte Kreativität und gab drei Schüsse ab. Einer von wenigen Lichtblicken.
Aboubacar Camara 2
Ihm gelangen offensiv keine Akzente mehr.
Damir Redzic 2
Konnte bei seinem Comeback nichts bewirken.
Tim Drexler 0
Trainer Danny Röhl 1
Recht viel mehr als hohe Ballgewinne gelang seiner Truppe nicht. Auch die Umstellungen brachten nicht den gewünschten Erfolg.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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