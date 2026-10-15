Apotheken bieten jetzt Video-Schaltung zu Arzt an

Eingearbeitet werden auch Erfahrungen aus Pilotprojekten in anderen Bundesländern. 89 Prozent der Anliegen konnten bei den „Digital-Sprechstunden“ in Wien und Oberösterreich direkt gelöst werden. Am häufigsten ging es um Erkältungen, Bindehautentzündungen, Migräne, Magen-Darm-Beschwerden oder Probleme mit der Haut. Ohne das Digitalangebot in der Apotheke wäre fast jeder vierte Erkrankte in eine Spitalsambulanz gegangen, heißt es.