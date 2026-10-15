Apotheken bieten jetzt Video-Schaltung zu Arzt an

Der Kostendruck im Gesundheitssystem steigt und der Ruf nach mehr digitalen Angeboten wird immer lauter. Doch es hakt noch an vielen Ecken. Auch die Diskussionen um „Impfen in den Apotheken“ ziehen sich. Ab Jänner soll es nach Ärzteprotesten möglich sein. Salzburgs Apotheker preschen währenddessen mit einem neuen Online-Angebot vor.
Wer am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag mit Beschwerden in die Apotheke kommt, kann diese gleich ärztlich abklären lassen. Apotheker bieten Patienten dann in ein Beratungszimmer an den Computer und vernetzen sie mit einem Arzt, der aus der Ferne sein Urteil abgibt. Medikamente können gleich direkt verordnet und mitgegeben werden.
„Wir wollen so das System entlasten und bieten zu Randzeiten, wenn die meisten Ordinationen geschlossen sind, eine Versorgung der kurzen Wege an“, betont Apothekerkammer-Präsidentin Margarete Olesko. Zwölf Apotheken aus Stadt und Land bieten den Service derzeit an.
Das Pilotprojekt „doc@apo“ wird vom Land Salzburg mit 90.000 Euro gefördert. Es läuft bis Anfang 2027. Die erste Zwischenbilanz nach drei Beratungswochen ist positiv: „Der Bedarf ist groß“, so Präsidentin Olesko.
Wir wollen das System entlasten. Das Angebot ist eine Ergänzung zu den Ordinationen.
Margarete Olesko, Präsidentin der Apothekerkammer in Salzburg
Bild: Neumayr Fotografie - Christian L
Eingearbeitet werden auch Erfahrungen aus Pilotprojekten in anderen Bundesländern. 89 Prozent der Anliegen konnten bei den „Digital-Sprechstunden“ in Wien und Oberösterreich direkt gelöst werden. Am häufigsten ging es um Erkältungen, Bindehautentzündungen, Migräne, Magen-Darm-Beschwerden oder Probleme mit der Haut. Ohne das Digitalangebot in der Apotheke wäre fast jeder vierte Erkrankte in eine Spitalsambulanz gegangen, heißt es.
Für die Patienten ist der neue Service kostenlos. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.
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