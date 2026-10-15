Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digital-Offensive

Apotheken bieten jetzt Video-Schaltung zu Arzt an

Salzburg
15.10.2026 15:00
Beratungsgespräch: Jennifer Kinschel von der Borromäusapotheke in Salzburg mit Patienten
Beratungsgespräch: Jennifer Kinschel von der Borromäusapotheke in Salzburg mit Patienten(Bild: Apothekerkammer/Kolarik Andreas)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Der Kostendruck im Gesundheitssystem steigt und der Ruf nach mehr digitalen Angeboten wird immer lauter. Doch es hakt noch an vielen Ecken. Auch die Diskussionen um „Impfen in den Apotheken“ ziehen sich. Ab Jänner soll es nach Ärzteprotesten möglich sein. Salzburgs Apotheker preschen währenddessen mit einem neuen Online-Angebot vor. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag mit Beschwerden in die Apotheke kommt, kann diese gleich ärztlich abklären lassen. Apotheker bieten Patienten dann in ein Beratungszimmer an den Computer und vernetzen sie mit einem Arzt, der aus der Ferne sein Urteil abgibt. Medikamente können gleich direkt verordnet und mitgegeben werden.

„Wir wollen so das System entlasten und bieten zu Randzeiten, wenn die meisten Ordinationen geschlossen sind, eine Versorgung der kurzen Wege an“, betont Apothekerkammer-Präsidentin Margarete Olesko. Zwölf Apotheken aus Stadt und Land bieten den Service derzeit an.

Lesen Sie auch:
Ab Jänner 2027 sollen Apotheken Impfungen anbieten können (Symbolbild).
Gesetz steht noch aus
Impfen in Apotheken soll ab Jänner möglich sein
13.10.2026

Das Pilotprojekt „doc@apo“ wird vom Land Salzburg mit 90.000 Euro gefördert. Es läuft bis Anfang 2027. Die erste Zwischenbilanz nach drei Beratungswochen ist positiv: „Der Bedarf ist groß“, so Präsidentin Olesko.

Zitat Icon

Wir wollen das System entlasten. Das Angebot ist eine Ergänzung zu den Ordinationen.

Margarete Olesko, Präsidentin der Apothekerkammer in Salzburg

Bild: Neumayr Fotografie - Christian L

Eingearbeitet werden auch Erfahrungen aus Pilotprojekten in anderen Bundesländern. 89 Prozent der Anliegen konnten bei den „Digital-Sprechstunden“ in Wien und Oberösterreich direkt gelöst werden. Am häufigsten ging es um Erkältungen, Bindehautentzündungen, Migräne, Magen-Darm-Beschwerden oder Probleme mit der Haut. Ohne das Digitalangebot in der Apotheke wäre fast jeder vierte Erkrankte in eine Spitalsambulanz gegangen, heißt es. 

Für die Patienten ist der neue Service kostenlos. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.149 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
111.378 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
98.952 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1087 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
886 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf