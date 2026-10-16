Weniger Geld für mehr Wohnungskäufer

Auch für die Eigentumsförderung gibt es noch einmal einen Nachschlag. Aufgrund des großen Andrangs ging dem Land während des Jahres das Geld dafür aus. Mit den zusätzlichen Mitteln wird die Förderung im November wieder geöffnet. Im kommenden Jahr werden die Fördersätze geändert. „Die Zielrichtung ist, dass wir mehr Fälle bedienen können“, sagt Zauner.