23-Jähriger liefert sich wilde Jagd mit Polizei

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle im Vorarlberger Oberland ignorierte ein junger Mann am Mittwoch die Anhaltezeichen der Polizei und raste davon. Mehrere Streifen verfolgten ihn. Auf seiner Flucht touchierte er unter anderem ein Polizeiauto. Wie sich herausstellte, besaß der 23-Jährige keinen Führerschein und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.