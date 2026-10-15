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23-Jähriger liefert sich wilde Jagd mit Polizei

Vorarlberg
15.10.2026 16:50
Der 23-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und drückte aufs Gas. Anschließend ...
Der 23-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und drückte aufs Gas. Anschließend raste er Richtung Rankweil, wo die Beamten ihn schließlich stoppen konnten. (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle im Vorarlberger Oberland ignorierte ein junger Mann am Mittwoch die Anhaltezeichen der Polizei und raste davon. Mehrere Streifen verfolgten ihn. Auf seiner Flucht touchierte er unter anderem ein Polizeiauto. Wie sich herausstellte, besaß der 23-Jährige keinen Führerschein und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

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Im Zuge einer koordinierten Schwerpunktaktion in Feldkirch und Bludenz wollten Beamte gegen 18 Uhr einen schwarzen Mercedes anhalten. Der 23-jährige Lenker des Fahrzeugs dachte jedoch nicht daran, zu stoppen und drückte stattdessen aufs Gaspedal. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste er Richtung Rankweil. Mehrere Polizeistreifen hefteten sich sofort mit Blaulicht an die „Fersen“ des Flüchtenden.

Polizeisperren umfahren, Streifenwagen beschädigt
Auf seiner rücksichtslosen und irrsinnigen Flucht umfuhr der 23-Jährige mehrere Absperrungen. Dabei kam es zu einer Streifkollision, bei der ein Dienstfahrzeug erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Letztlich konnte die rasante Fahrt im Gemeindegebiet von Rankweil durch die Polizei gestoppt werden. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Rasch stellte sich heraus, weshalb der Österreicher das Weite gesucht hatte: Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss, hat keine gültige Lenkberechtigung und war unbefugt mit dem Wagen unterwegs. Er wird an die Staatsanwaltschaft sowie die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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Zeugenaufruf der Polizei
Zeugen oder auch Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise in Gefahr gebracht wurden, werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden.

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