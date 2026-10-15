ÖTV-Dame vor Sprung in einen sehr erlauchten Kreis

Geht es nach der Weltrangliste, dann ist Julia Grabher am Freitag im Viertelfinale des WTA-Turniers auf Mallorca die klare Favoritin gegen Ariana Geerlings (Sp). Treffen doch die Nummern 97 und 505 aufeinander. Grabher ist aber gewarnt, tat sich in den ersten beiden Runden auf der spanischen Partyinsel nicht leicht und musste zweimal über drei Sätze gehen.