ÖTV-Dame vor Sprung in einen sehr erlauchten Kreis

Am Freitag matcht sich Julia Grabher beim WTA 125-Turnier auf Mallorca mit der Spanierin Ariana Geerlings um den Einzug ins Semifinale. Sollte die Vorarlbergerin nicht nur diese Hürde nehmen, sondern sich auf der Baleareninsel ihren zweiten Saisontitel holen, wäre sie auf bestem Weg eine Preisgeld-Schallmauer zu durchbrechen.
Geht es nach der Weltrangliste, dann ist Julia Grabher am Freitag im Viertelfinale des WTA-Turniers auf Mallorca die klare Favoritin gegen Ariana Geerlings (Sp). Treffen doch die Nummern 97 und 505 aufeinander. Grabher ist aber gewarnt, tat sich in den ersten beiden Runden auf der spanischen Partyinsel nicht leicht und musste zweimal über drei Sätze gehen.
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