Katastrophenfall: Wenn es schnell gehen muss

Glücklicherweise handelte es sich nicht um einen Ernstfall, sondern um eine großangelegte Übung mit insgesamt 200 Einsatzkräften. „An unserem Standort in Rodund hat sich in den vergangenen Jahren baulich viel verändert. Das war eine gute Gelegenheit, damit sich die Feuerwehren mit dem Gelände vertraut machen können“, erklärt Andreas Neuhauser von den Illwerken. Eine Übung dieser Größenordnung sei allerdings etwas ganz Besonderes.