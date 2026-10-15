Polizisten droht jetzt dienstrechtliches Nachspiel

NEOS und FPÖ einig: Politiker-Puppen als Zielscheibe gehen nicht

Auch von den anderen Oppositionsparteien hagelt es Ansagen. NEOS-Frauensprecherin Katharina Fuchs nimmt insbesondere den neuen Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ) in die Pflicht und zieht Parallelen zur gesamtgesellschaftlichen Lage: „Das ist ein Frauenbild, das abwertet und Gewalt verherrlicht. Wer dazu schweigt, trägt es mit.“ Aus ihrer Sicht gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen einem Frauenbild, das Gewalt gegen Frauen zur Pointe macht, und den Frauen, die in diesem Land Jahr für Jahr ermordet werden.