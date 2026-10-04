Hard kassiert höchste Liga-Heimpleite seit 2015

Ex-Harder als „Sargnagel“

Dabei sah es zur Halbzeit noch vielversprechend aus. In den ersten 30 Minuten wechselte die Führung immer wieder, keines der beiden Teams konnte aber mehr als einen Treffer an Vorsprung herausspielen – Pausenstand 16:16. Doch nach Wiederbeginn, war es ausgerechnet der Ex-Harder Ivan Horvat, der den „Untergang“ seines ehemaligen Arbeitgebers mit einläutete. Nachdem Bärnbach-Topscorer Pavle Petrovic mit seinem sechsten von insgesamt neun Toren auf 17:16 gestellt hatte, legte Horvat mit einem Doppelschlag nach fixierte eine Drei-Tore-Führung. Berkant Cirit verkürzte zwar nochmals auf Minus-2, danach zogen die Steirer aber rasch auf 23:17 davon – die Partie war gelaufen.