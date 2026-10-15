Zuchtlachs bekommt immer mehr Huhn zu fressen

Wie die „Financial Times“ berichtet, hat der norwegische Lachszüchter Lerøy Seafood Group, einer der größten Anbieter des Landes, Geflügelnebenprodukte bereits in sämtlichen seiner Lachsfarmen auf dem offenen Meer eingeführt. Auch der weltgrößte Lachsproduzent Mowi soll entsprechende Futtermittel in seinen Betrieben in Norwegen und Schottland einsetzen wollen. Das geht laut der Zeitung aus Kreisen hervor, die mit den Plänen vertraut sind.