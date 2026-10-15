Nur Klub-Legende war noch besser als Neo-Torjäger!

Hartberg möchte Freitagabend (19.30) auch bei Tabellenführer Rapid den Erfolgslauf fortsetzen. Mit Marco Hoffmann hat das Team von Markus Schopp ein Ass im Ärmel. Der Stürmer ist diese Saison in Torlaune. Die „Krone“ fragte bei Dario Tadic nach: Was sagt der Klub-Rekordtorschütze zu seinem Nachfolger?
Seit sechs Liga-Spielen ist Hartberg ungeschlagen, doch Freitag wartet die aktuell größte Herausforderung in der Bundesliga. Die Truppe von Markus Schopp muss zu Tabellenführer Rapid, der in den bisherigen acht Runden sieben Siege hinknallte! „Auf uns wartet die wohl spannendste Rapid-Mannschaft der letzten Jahre“, sagt der TSV-Trainer vor dem Gang nach Hütteldorf.
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