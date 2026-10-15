Nur Klub-Legende war noch besser als Neo-Torjäger!

Seit sechs Liga-Spielen ist Hartberg ungeschlagen, doch Freitag wartet die aktuell größte Herausforderung in der Bundesliga. Die Truppe von Markus Schopp muss zu Tabellenführer Rapid, der in den bisherigen acht Runden sieben Siege hinknallte! „Auf uns wartet die wohl spannendste Rapid-Mannschaft der letzten Jahre“, sagt der TSV-Trainer vor dem Gang nach Hütteldorf.