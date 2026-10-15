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Der LASK ist Österreichs Team des Jahres 2026!

Fußball National
15.10.2026 20:31
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der LASK ist bei der Lotterien Sporthilfe-Gala zum Team des Jahres gewählt worden. Neben dem Meister- und Cup-Titel hat sich die Truppe von Trainer Didi Kühbauer zum ersten Mal für die UEFA Champions League qualifiziert.

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Der NIKI-Award für das Team des Jahres 2026 geht an Österreichs Fußball-Doublegewinner LASK. In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzten sich die Linzer mit 98 ersten Plätzen und 969 Punkten vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin) durch, die jeweils auf 549 Zähler kamen. Die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne.

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Die Trophäe wurde auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle verliehen. In den zehn Wahlauflagen seit 2017 (Nationalteam Frauen) triumphiert damit zum achten Mal der Fußballsport, von 2018 bis 2022 war Red Bull Salzburg erfolgreich, 2023 das Nationalteam der Männer. 2024 hatten sich die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau/Lukas Mähr sowie 2025 das Eishockey-Nationalteam der Männer durchgesetzt.

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