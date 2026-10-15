Der LASK ist Österreichs Team des Jahres 2026!

Der LASK ist bei der Lotterien Sporthilfe-Gala zum Team des Jahres gewählt worden. Neben dem Meister- und Cup-Titel hat sich die Truppe von Trainer Didi Kühbauer zum ersten Mal für die UEFA Champions League qualifiziert.
Der NIKI-Award für das Team des Jahres 2026 geht an Österreichs Fußball-Doublegewinner LASK. In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzten sich die Linzer mit 98 ersten Plätzen und 969 Punkten vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin) durch, die jeweils auf 549 Zähler kamen. Die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne.
Die Trophäe wurde auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle verliehen. In den zehn Wahlauflagen seit 2017 (Nationalteam Frauen) triumphiert damit zum achten Mal der Fußballsport, von 2018 bis 2022 war Red Bull Salzburg erfolgreich, 2023 das Nationalteam der Männer. 2024 hatten sich die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau/Lukas Mähr sowie 2025 das Eishockey-Nationalteam der Männer durchgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.