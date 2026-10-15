Der LASK ist Österreichs Team des Jahres 2026!

Der NIKI-Award für das Team des Jahres 2026 geht an Österreichs Fußball-Doublegewinner LASK. In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzten sich die Linzer mit 98 ersten Plätzen und 969 Punkten vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin) durch, die jeweils auf 549 Zähler kamen. Die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne.