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Kopftuchverbot: Anzeigen und auch Unverbesserliche

Wien
15.10.2026 19:00
Der Islam ist in Pflichtschulen die dominierende Religion – damit alle Kinder gleich aufwachsen, ...
Der Islam ist in Pflichtschulen die dominierende Religion – damit alle Kinder gleich aufwachsen, gibt es das Kopftuchverbot.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Noch immer sitzen verhüllte Mädchen unter 14 Jahren in Wiener Klassen. Fast jedes zweite Gespräch der Bildungsdirektion bleibt erfolglos. Strafen sind nur Frage der Zeit. Sofern man die Anzeigen auch findet. Währenddessen sorgt eine Spendenaktion weiter für Wirbel. 

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Ein Mädchen mit Kopftuch – mitten in einer Volksschule im 20. Bezirk. Gesehen hat es die „Krone“ beim Inkognito-Besuch am Tag der offenen Tür. Dabei ist das für Kinder unter 14 Jahren seit Schulbeginn verboten.

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