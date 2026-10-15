Anwalt der Republik: „Bisher Micky-Maus-Anklagen“

Der Präsident der Finanzprokuratur vermisst im „Krone“-Gespräch ein „ordentliches Zusammenwirken der Behörden“ unter der Führung der WKStA: „Ich kann bei den Ermittlungen keine klare Stoßrichtung erkennen.“ Man müsse sich irgendwann deklarieren: „Entweder geht man davon aus, dass Benko alles beherrscht hat und die Stiftungen Geld-Silos waren. Oder es handelte sich um fremdübliche Vorgänge – und einer seiner Vertrauten war rein zufällig bei 330 von über 1000 Gesellschaften Geschäftsführer.“