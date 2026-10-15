Protestwelle! Auch Sturm streicht Graz vom Trikot

„Von unserer Heimatstadt im Stich gelassen“

Sturm-Präsident Christian Jauk: „Wir waren und sind stets stolz darauf, Graz auf der europäischen Fußballbühne zu vertreten und unsere Stadt international sichtbar zu machen. Umso bedauerlicher ist es, wenn gerade jene Vereine, die Graz weit über die Landesgrenzen hinaus repräsentieren, mit solchen Kürzungen konfrontiert werden. Wir benötigen einen offenen Dialog und ein gemeinsames Bekenntnis dazu, dass Graz auch in Zukunft ein starker Sportstandort bleibt. Die Stadt Graz lässt den Spitzensport und somit die Zugpferde und Vorbilder für unzählige Kinder und Jugendliche in unserer Stadt fallen – hier und heute in Bournemouth setzen wir ein Zeichen, wie wir uns fühlen: Von unserer Heimatstadt im Stich gelassen.“