Schwerer Schlag gegen Putins Schreckens-Jets

Selenskyj spricht von „gezielter Eskalation“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete zudem von zahlreichen Einschlägen in mehr als einem Dutzend Regionen. Im Gebiet Dnipropetrowsk seien drei weitere Menschen getötet worden. Selenskyj bezeichnete die Angriffe als „gezielte Eskalation“ Russlands nach einer Lockerung von Sanktionen durch die USA. Er appellierte an Washington, nicht auf die Seite des Angreifers zu treten, sondern die Ukraine bei ihrem Kampf um das Leben und bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges zu unterstützen.