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Streikkultur à la Frankreich: Nein, danke!

Kolumnen
15.10.2026 20:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Warum ich mich gerade mühsam durch Frankreichs Medienlandschaft kämpfe? Interessiert an Schule und Bildung, beschäftigen mich derzeit die Proteste französischer Schüler, Lehrer und Gewerkschaften. In mehreren europäischen Ländern steigt die Unzufriedenheit über den Zustand des Bildungssystems. In Frankreich und Belgien eskaliert die Lage gerade.

Sind die Proteste berechtigt? Natürlich. Marode Schulgebäude, Stundenausfall, weil Personal fehlt, und überfrachtete Stundenpläne haben Schüler bewogen, auf die Straße zu gehen. Doch was hat diese Art von „Schulstreiks“ mit dem Kampf für bessere Bildung zu tun? Nichts!

Die Proteste wurden nämlich von gewaltbereiten Jugendlichen aus Brennpunktvierteln und Linksradikalen gekapert. Schulen werden in Brand gesetzt, Lehrer, Mitschüler und Passanten verletzt. Die Polizei geht hart dagegen vor. Die Gewaltspirale droht sich abwärts zu drehen.

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Auch ich spare nicht mit Kritik am österreichischen Bildungssystem. Die Situation könnte auch hier Menschen auf die Straße treiben – hoffentlich ohne Gewaltexzesse wie in Frankreich. Beruhigend, dass diese Art der „Streikkultur“ in Österreich bisher keinen Fuß fassen konnte.

Bei einer Demo für bessere Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen wäre ich durchaus dabei. Auf meinem Transparent stünde: „Kein Geld mehr für Schulen? Wo ist es versickert?“ Eigentlich eine interessante Frage, in Österreich wie in Frankreich.

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