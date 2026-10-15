Duo sperrt Mann in Keller und flüchtet mit Waffen

Schock in Wien-Liesing! Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Donnerstagabend in das Wohnhaus eines 65-Jährigen eingedrungen sei. Der Bewohner soll dabei schwer verletzt und in den Keller gesperrt worden sein. Danach sollen sie einen Tresor aufgebrochen haben und mit zwei geladenen Schusswaffen geflüchtet sein.
Die Wiener Polizei bestätigte am Donnerstagabend gegenüber der „Krone“ den laufenden Einsatz. Die Täter sollen gegen 18 Uhr zugeschlagen haben, die Räuber drangen in das Wohnhaus eines 65-jährigen Österreichers ein und gingen gewaltsam gegen den Bewohner vor. Anschließend sperrten sie den Mann im Keller ein.
Zwei geladene Schusswaffen in Tresor
Während ihr Opfer eingeschlossen war, machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen. Sie brachen diesen auf und stahlen daraus zwei geladene Schusswaffen. Danach ergriffen die Unbekannten die Flucht.
Opfer wurde schwer verletzt
Der 65-Jährige erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen. Nähere Angaben zu seinem Zustand lagen zunächst nicht vor.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Verdächtigen ein. Diese blieb vorerst erfolglos. Die Ermittlungen laufen.
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