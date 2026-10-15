Duo sperrt Mann in Keller und flüchtet mit Waffen

Schock in Wien-Liesing! Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Donnerstagabend in das Wohnhaus eines 65-Jährigen eingedrungen sei. Der Bewohner soll dabei schwer verletzt und in den Keller gesperrt worden sein. Danach sollen sie einen Tresor aufgebrochen haben und mit zwei geladenen Schusswaffen geflüchtet sein.