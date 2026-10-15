Merz und Macron einig: Verbrenner-Aus wackelt

Nach den nun bekannt gewordenen Plänen sollen die Autohersteller ihre Flottenemissionen ab 2035 nur noch um 90 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2021 senken müssen. Die bisher vorgesehene vollständige Reduktion würde damit aufgeweicht. Anders als bei einem früheren Vorschlag der EU-Kommission sollen die verbleibenden zehn Prozent offenbar nicht mehr durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden müssen.