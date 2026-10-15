Kühbauer scherzt: „Das könnt ihr euch aufmalen“

Didi Kühbauer und Sasa Kalajdzic im sportkrone.at-Video-Flash-Talk! Der LASK-Trainer und ein Schützling sinnieren am Rande der Sporthilfe-Gala über die Liverpool-Partie in der Champions League, das bestens sitzende Gala-Outfit und ein spezielles Bild, das sich die Fußball-Fans laut Kühbauer „aufmalen können“.