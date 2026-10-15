Bournemouth gegen Sturm Graz – ab 21 Uhr LIVE

Iraola-Nachfolger noch ohne Ligasieg

Dank des 2:0 bei der Austria hielt Sturm den Anschluss an die Top drei. Bournemouth ist in der Saison nach dem Abgang von Andoni Iraola zu Liverpool nach sechs Runden noch sieglos. Bei Chelsea setzte es am Wochenende ein 1:5, die „Cherries“ sind derzeit nur 17. der Tabelle. Das bisherige Programm war mit Partien bei Manchester City, in Newcastle und gegen Liverpool aber auch kein einfaches. In der Europa League überraschte Bournemouth im ersten Europacup-Auftritt der Vereinsgeschichte. Bei Real Sociedad gab es einen 2:1-Erfolg.