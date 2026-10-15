Bournemouth gegen Sturm Graz – ab 21 Uhr LIVE

Zweiter Spieltag in der Europa League. Der AFC Bournemouth empfängt den SK Sturm Graz, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit Marco Rose trifft Fabio Ingolitsch im Europa-League-Gastspiel von Sturm Graz in England auf einen alten Bekannten. Der seit Sommer bei Bournemouth tätige Deutsche schwebte wie auch der Salzburger am Ruder der Steirer lange im Red-Bull-Kosmos. In Wals-Siezenheim kreuzten sich zwischen 2017 und 2019 die Wege. Rose übernahm damals als Salzburgs Chefcoach, Ingolitsch werkte als Lieferinger Co-Trainer. Der damals 25-Jährige spricht heute von einer Art Vorbild..
„Ich habe einige Zeit mit ihm verbracht, er verkörpert ganz viel von dem, was modernen Fußball ausmacht“, sagte Ingolitsch über Rose im Bundesliga-Interview noch als Altacher Coach. „Er kombiniert die Red-Bull-DNA mit einem sauberen Positionsspiel und ist zudem ein super Typ, der eine klare hierarchische Arbeit hat und trotzdem ein Kumpeltyp ist, zu dem man gehen kann. Ein starkes Gesamtpaket.“
Rose wechselte 2019 zu Mönchengladbach, nach einer Saison bei Borussia Dortmund ging es 2022 zu RB Leipzig. Ingolitsch übernahm im selben Jahr beim FC Liefering sein erstes Engagement als Cheftrainer. Hoch pressen, schnell umschalten und den Stresslevel beim Gegner erhöhen sind Grundsätze, die beide vereint. Das Wiedersehen an der englischen Südküste dürfte jedenfalls freundlich ausfallen. In der nationalen Liga hat Ingolitsch derzeit mehr zu lachen.
Iraola-Nachfolger noch ohne Ligasieg
Dank des 2:0 bei der Austria hielt Sturm den Anschluss an die Top drei. Bournemouth ist in der Saison nach dem Abgang von Andoni Iraola zu Liverpool nach sechs Runden noch sieglos. Bei Chelsea setzte es am Wochenende ein 1:5, die „Cherries“ sind derzeit nur 17. der Tabelle. Das bisherige Programm war mit Partien bei Manchester City, in Newcastle und gegen Liverpool aber auch kein einfaches. In der Europa League überraschte Bournemouth im ersten Europacup-Auftritt der Vereinsgeschichte. Bei Real Sociedad gab es einen 2:1-Erfolg.
Wie Ingolitsch plagen auch Rose Verletzungssorgen. Mittelfeldmann Alex Scott kehrte mit einer Oberschenkelblessur vom englischen Nationalteam zurück. Nicht bereit sind auch die Stürmer Justin Kluivert – der Sohn von Ex-Niederlande-Star Patrick Kluivert – und Eli Kroupi sowie Rechtsverteidiger Julian Araujo. Linksaußen Amine Adli und Innenverteidiger Veljko Milosavljevic dürften für Donnerstag ebenfalls noch nicht matchfit sein.
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