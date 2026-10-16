Im Hotel vergessene Airpods nahmen teuren Rückweg

Vorgehensweise unverständlich

Für die Einfuhrgebühr verrechnete die Versandfirma zusätzlich knapp 30 Euro, für die Einlagerung knapp 50 Euro. Was den Wert der vor zwei Jahren gekauften Waren ordentlich überstieg. Für den Niederösterreicher war die Vorgehensweise völlig unverständlich und er wandte sich an die Ombudsfrau. „Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich auf die Rücksendung sicher verzichtet.“